Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu yeni tur görüşmeleri devam ediyor

Toplantıya Avrupa Birliği Dışişleri Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora ve İran Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı başkanlık etti.

Bu toplantıda, yaptırım, nükleer ve idari düzenlemeler olmak üzere üç alanda uzman çalışma gruplarının önceki günlerdeki istişarelerinin sonuçları tartışıldı. Görüşmenin ardından heyetler başkentlere dönecek.

Son günlerde, çeşitli seviyelerde pozisyonları duyurmak ve metinleri gözden geçirmek için ikili ve çok taraflı toplantıların yanı sıra uzman toplantıları düzenlendi.

Bugünkü toplantıdan önce, Irakçı, Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora ve Rusya Müzakere Komitesi Başkanı Mihail Ulyanov arasında ayrı toplantılar yapıldı.

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