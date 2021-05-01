Salhanede Başkalaşım iki uluslararası ödül kazandı

Cevad Darayi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Salhanede Başkalaşım, ABD'de düzenlenen 22. Çıplak Kemikler Film Festivali'nde iki ödüle değer görüldü.

Oklahoma'da her yıl bağımsız film yapımcılarına ve yeni yeteneklere odaklanan festivaldeki bu ödüller, film yapımı konusunda tutkulu ve çeşitli yeni formatlarda saf, klişesiz hikayeleri canlandırmak için doyumsuz bir tutkuya sahip yönetmenlere verilir.

Festival, bu tür film yapımcılarının ilerlemelerinde klişeleri, engelleri kırarak ve nehirin akışına karşı yüzerek takdir edilmeye değer olduğuna inanıyor.

Movie Maker Dergisi tarafından seçilen Çıplak Kemikler Film Festivali, yeni ortaya çıkan film yapımcılarının keşfi için yirmi büyük festivalden biridir ve Robert Rodriguez her yıl bir veya iki bağımsız Amerikalı yönetmeni en iyi yönetmen olarak seçer.

Festival, 22 Nisan - 1 Mayıs tarihleri ​​arasında Oklahoma'da tüm sağlık kurallarına uygun olarak atölye çalışmaları, uzun metrajlı film ve kısa film gösterimleri ve soru-cevap oturumlarıyla gerçekleştirildi.

Cevad Darayi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, Mehdi Kuhzade'nin yapımcılığını üstlendiği Salhanede Başkalaşım adlı film, yine 3-13 Haziran tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek 17. Uluslararası Houston Asya-Amerika Film Festivali'nde gösterime girecek.

Feriba Talibi, Said Ahmedi, Feriba Türkaşvend ve Fojan Ahmedi gibi oyuncuların yer aldığı film İran, Almanya ve Kanada ortak yapımıdır

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