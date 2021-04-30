Vaizi: Viyana müzakereleri zorluklar ve fikir ayrılıklara rağmen memnuniyet verici

Vaizi, hükümet ve müzakere heyetin çabasının İslam İnkılabı Rehberi tarafından çizilen çerçevede görüşmeleri yürüterek, KOEP’in canlanması ve ambargoların kaldırılmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Ülke ekonomisinin geleceğinin olumlu olduğunu belirten Vaizi, ambargoların giderilmesi ile birlikte İran ekonomisini iyi günlerin beklediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Zarif’in bölge ülkelerine yaptığı ziyaretlere değinen Vaizi, komşularla ilişkilerin gelişmesinin İran için stratejik bir hedef olduğunu ve İran’ın komşularla işbirliğini desteklediğini söyledi.

Vaizi, İran-Arabistan ilişkilerine değinerek, ‘’ Biz her zaman gerginlikte uzak, Arabistan ile işbirliğine hazır olduğumuzu bildirdik ve bu tutumu devam ediyoruz. İran-Arabistan ilişkilerinin gelişmesi bölgenin yararınadır ve bir çok gerginliğin sonlanmasına yardımcı olabilecektir. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012