30 Nis 2021 22:31
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News Code: 84314036
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Vaizi: Viyana müzakereleri zorluklar ve fikir ayrılıklara rağmen memnuniyet verici

Vaizi: Viyana müzakereleri zorluklar ve fikir ayrılıklara rağmen memnuniyet verici

Tahran, IRNA- İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Müdürü Mahmud Vaizi, Viyana’da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile ilgili yapılan müzakerelerin zorluklar ve fikir ayrılıkları için olumlu ve memnuniyet verici olduğunu belirterek, müzakerelerin kader günlerinin yaşandığını ve böyle gidilmesi durumunda Viyana’da ilerlemelere şahit olunacağını söyledi.

Vaizi, hükümet ve müzakere heyetin çabasının İslam İnkılabı Rehberi tarafından çizilen çerçevede görüşmeleri yürüterek, KOEP’in canlanması ve ambargoların kaldırılmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Ülke ekonomisinin geleceğinin olumlu olduğunu belirten Vaizi, ambargoların giderilmesi ile birlikte İran ekonomisini iyi günlerin beklediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Zarif’in bölge ülkelerine yaptığı ziyaretlere değinen Vaizi, komşularla ilişkilerin gelişmesinin İran için stratejik bir hedef olduğunu ve İran’ın komşularla işbirliğini desteklediğini söyledi.

Vaizi, İran-Arabistan ilişkilerine değinerek, ‘’ Biz her zaman gerginlikte uzak, Arabistan ile işbirliğine hazır olduğumuzu bildirdik ve bu tutumu devam ediyoruz. İran-Arabistan ilişkilerinin gelişmesi bölgenin yararınadır ve bir çok gerginliğin sonlanmasına yardımcı olabilecektir. ‘’ dedi.

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