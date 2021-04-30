Tahran- Riyad ilişkilerinin iyileşmesinin bölge üzerideki etkisi

İran, Arabistan yetkililerininn Irak’ta görüşmesine dair onaylanmamış haberlerin yayınlanması sonrası Arabistan Veliahdi Bin Salman, İran ile ilgili yeni bir tutum sergilemiştir ve bir mülakatta Tahrann-Riyad ilişkileriin düzelmesi temennisinde bulunmuştur. Görüne o ki Arabistan bölgesel konularda ve İran ile işbirliğinde yeni bir yol başlamaktadır ve bu yol da İran tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.

Arabistan’ın son yıllarda dış politikası büyük oranda o ülkenin Arabistan ile ilişkilerine bağlıydı. Trump’ın Başkanlığı ve İran aleyhine ambargoların başlaması ile Arabistan, ABD ile birlikte İran aleyhine saldırgan bir politika izledi. Biden’ın Başkanlığı ve kendisinin nükleer anlaşmaya dönme kararı ile birlikte Arabistan’ın politikalarını gözden geçirmek üzere olduğu gözükmektedir.

Bin Salman, İran’ın ilerlemesi ve mutluluğuna şahit olmak istediğini, ülkesinin komşusu İran ile iyi ilişkilere sahip olmak istediğini ve iki ülkenin ortak menfaatlere sahip olduklarını söyledi.

İran son yıllarda defalarca komşu ülkelere dostluk elini uzatmış ve bölgede güvenliğin sağlanması için mekanizmalar önermiştir.

Batılı bazı medya grupları geçen haftalarda İran-Arabistan arasına bazı görüşmeler olduğunu belirtmişlerdir. Bu haberlerin yanlış ve doğru olmasına bakılmaksızın İran her zaman komşuları ve bölge ülkeleri ile diyalog ve işbirliği istemiştir.

İran-Arabistan arasındaki ilişkilerinin düğümü açılmadan bölgedeki bir çok sorunlar çözülmeden kalacaktır ve bu sürecin devamı fiilen bölgenin Müslüman ülkeleri ve halklarına büyük bedeller ödetmektedir.

Burada önemli olan husus bölgenin önemli iki ülkesi arasındaki ilişkilerin bölge dışı güçlere bağlı kalmaması ve beklenen o ki bölgenin önemli güçleri kapasiteleri de göz önünde alınarak dışarıdaki güçlerden daha az etkilenmesidir.

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2012