Tarihin derinliklerinden bir isim, Fars Körfezi

30 Nisan Hürmüz adasının Sefeviler öneminde yabancılar işgalinden kurtarılma tarihidir ve bundan dolayı her sene bugün Fars Körfezi ismi ile İran’da kutlanmaktadır.

Fars Körfezi günü kutlaması 16 sene önce kararlaştırıldı ve bugün İran’da istikbarla mücadele ve milli bir gün olarak kutlanmaktadır. Fars Körfezi ismi tarih boyunca kullanılmaktadır fakat son yıllarda bu ismi değiştirmeye çalışan bazı ülkeler ve gruplar olmuştur. Bunlar gerçekleri çarpıtarak bunu yapmak istemelerine rağmen başarılı olamamışlar ve olamayacaklardır.

Fars Körfezi tarih boyunca İranlıların uğrak ve ticaret yeri olmuştur ve İran’ın Fars Körfezindeki varlığı ve dünyanın çeşitli bölgeleri ile yaptığı ticaret inkar edilemez bir geçektir.

Bu bölgede yaşayanların denizcilikte ve ticarette üstün vasıflara sahip olmalarının yanında sınırların korunmasında da

Üstü çabaları olmuştur. Arkeologlar bu bölgenin insanlık medeniyetinin beşiği olduğunu söylemekteler ve Fars Körfezi ismi her İran vatandaşının tarihi hafızasında yer almaktadır.

Fars Körfezi değerli bir hazinedir. Dünyada biline petrol rezervlerinin yarısı bu bölgede yer almaktadır ve bu bölge tarih boyunca tüm medeniyetlerin buluşma ve işbirliği yeri olmuştur.

İran’ın uluslararası sulara açılan kapısı olan Fars Körfezine bir birinden önemli limanları ve adaları bulunmaktadır. Bu limanların ticaretin gelişmesinin yanında turizm açısından da çok önem taşımaktadır.

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2012