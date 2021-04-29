Hatibzade: Yapıcı görüşlerle İran ve Arabistan ihtilaflarını geride bırakabilir

Hatibzade, Arabistan Veliaht Prensi Bin Selaman’ın İran ile ilişkiler hakkında söyledikleri ile ilgili yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Hatibzade, ‘’ Yapıcı görüşler ve diyalog eksenli yöntemle, bölgenin ve İslam dünyasının iki önemli ülkesi olan İran ve Arabistan’ın ihtilafları geride bırakarak bölgesel barış, istikrar ve gelişme için işbirliğinde yeni bir döneme girebilir. ‘’ dedi.

İran’ın bölgesel işbirliği için Hürmüz Barış Planı gibi öneriler sunduğunu ifade eden Hatibzade, Arabistan’ın tutumundaki değişikliğinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

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