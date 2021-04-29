Zarif, Kuveyt Başbakanı ile görüştü

Bölge ülkeleri ziyareti çerçevesinde bugün Kuveyt’i ziyaret eden Zarif, Başbakan Şeyh Seba El Halid ile göüştü.

Zarif görüşmede iki ülkenin çeşitli alanlardaki ilişkilerine değinerek ikili ilişkilerin gelişmesine ve kapasitelerden yararlanmaya vurgu yaptı.

Zarif, İran açısından bölgedeki son gelişmeleri değerlendirerek, Viyana’da İran nükleer meselesi ile ilgili 4+1 ülkeleri ile yapılan görüşmelere değinerek, görüşmelere paralel olarak bölge ülkelerini ziyaret etmesinin İran’ın bölge ülkeleri ve komşularla ilişkilerine özel ilgisinden kaynaklı olduğunu söyledi.

Zarif, İran ve Kuveyt’in sorunların çözümünde diyaloga verdikleri öneme değinerek, sorunların çözümünün diyalog ile çözümüne ve bölge ülkeleri arasında çoklu ilişkilere vurgu yaptı.

Kuveyt Başbakanı da görüşmede iki ülkenin potansiyellerine işaretle ülkesinin çeşitli konulardaki görüşlerini anlattı ve İran’ın bölgedeki konumuna vurgu yaptı.

Viyana’da devam edn ilişkilerin devam etmesinden memnuniyetini dile getirerek, bu görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını temenni etti.

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2012