Zarif, İran- Umman Ortak Ekonomik Komisyonunu anlaşmalarının uygulanmasını istedi

Umman’da temaslarda bulunan Zarif, Dışişleri Bakanı Bedr Bin Hamud Albusaidi ile görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri masaya yatırdı.

Zarif görüşmede İran ile ilgili konularda Umman’ın oynadığı olumlu rolü takdir ederek, yakın gelecekte 19. Ortak Komisyon toplantısının yapılacağını iki ülke ilişkilerinin ekonomik ve ticari alanda daha üst aşamalara ulaşmasını temenni etti.

Elbusaidi de iki ülkenin çeşitli alanlardaki ilişkilerinin gelişmesini istedi.

İki bakan ulaştırma, transit taşımacılığı, adli işbirliği, suçluların iadesi ve mahkumların takası konularında da fikir alışverişinde bulundu.

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2012