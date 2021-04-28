İran, yasa dışı ambargoların kalkması için uluslararası işbirliği ve birlik istedi

Video Konferans yöntemiyle BM Genel Kurulunda Bilgi Teknolojileri Komitesinde yaptığı açıklamada Bilgi Teknolojileri ve İletişim’deki ihtilafların gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki çatlağı derinleştirdiğini ve gelişmekte olan bir çok ülkenin henüz bilgi teknolojini devriminden yararlanamadığını söyledi.

Bazı ülkelerin tekellerindeki iletişim teknolojilerinden gerçeklerin ters gösterilmesinde yararlandıklarını ifade eden Hatibzade böylelikle bu ülkelerin gelişmekte olan ülkelerin görünümünü bozup onların menfaatlerine zarar verdiklerini söyledi.

Mevcut koronalı dönemine işaret eden Hatibzade, mevcut şartlarda tek taraflı uygulamaların özellikle ambargoların hedef ülkelere daha fazla ekonomik, ticari ve mali baskı oluşmasına sebep olduğunu söyledi.

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2012