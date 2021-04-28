Vaizi: İran ve Türkiye'nin ticaret ve ekonomik kurallarının ana ekseni özel sektör olmalıdır

İran ile Türkiye arasında 6 mutabakat anlaşmasının imzalanmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vaizi, komşular arasında İran-Türkiye ilişkilerini çok önemli olduğunu ifade ederekü, 'Bu işbirliğinin ana kısmı siyasi, bölgesel, ekonomik ve ticaridir. İran-Türkiye Ortak Komisyonu her yıl yapılıyor ve çeşitli bakanlıkların ve kuruluşların ilişkilerini nasıl ilerleteceklerine dair yol haritasının ana hatlarını çiziyor' diye konuştu.

İran ile Türkiye arasındaki işbirliği alanının genişliğine değinen Vaizi, 'Ortak komisyonun beş komitesi var ve bugün Türkiye enerji bakanı ile ortak işbirliği belgesini imzaladık. İmzalanan anlaşmaya göre, en önemli işbirliği alanları bilim ve turizm ilişkileri, doğalgaz ve enerji ve elektrik, ulaştırma ve bankacılık, ticaret ve gümrük ve çevre alanlarıdır' diye belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Vaizi, 'Geçtiğimiz üç yıllık ekonomik savaş sırasında Türkiye bizden petrol alamadı ve geçtiğimiz yıl korona ilişkileri daha da geriletti. Ancak 2021'nin ilk çeyreğinde ilişkilerin hacmi artmaya başladı, bu da iki ülkenin sanayicilerinin yaptırımları ve koronayı etkisiz hale getirmenin bir yolunu bulduğu anlamına geliyor' açıklamasında bulundu.

Tercihli ticaret anlaşmasının hem İran hem Türkiye için önemli olduğunun altını çizen Vaizi, 'Türkiye ve Avrupa transit geçişi ile ilişkilerin hacmini göz önünde bulundurarak Bazergan sınırındaki faaliyetleri artırıp diğer sınırı harekete geçirmekten bahsettik. Bankacılık ilişkilerinin yanı sıra, iki ülke arasında sağlık alanında işbirliğine ve iki ülke tarafından üretilen ilaçların takviye edilmesine de değindik' diye ekledi.

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