15 komşu ülke arasında Türkiye ile en iyi ilişkilere sahibiz

Çevrim için olarak düzenlenen 28. İran-Türkiye Karma Ekonomik Komisyon toplantısında konuşan Vaizi, 'Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da korona virüsü ile mücadelenin içindeyiz. Bu virüs, işimize ve düzenlemelerimize çok fazla zarar verdi' diye belirtti.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na hitaben konuşan Vaizi, yüz yüze görüşmenin olmayışını ve bunun sanal olarak yapılmasının bu zarara örnek olarak gösterilebileceğine değinen Vaizi, 'Bugün Tahran'da olsaydınız daha fazla anlaşmaya varabilirdik. Video konferans oturumlarındaki ortak komisyon komiteleri daha fazla anlaşmaya varmaya çalıştı. Komşumuz ve kardeşimiz Türkiye ile özellikle ekonomi sektöründe ilişkilere her zaman büyük önem veriyoruz' diye konuştu.

15 komşu ülke arasında Türkiye ile en iyi ekonomik ilişkilere sahip olduklarına ikkati çeken Vaizi, 'Üç yıldır var olan yaptırım ve korona sorununa ikili ilişkilerimizi etkilemesine izin vermemeliyiz' diye açıkladı.

Ortak komisyonu İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerde değişiklik yaratabilecek bir ekonomik yol haritası olarak nitelendiren Vaizi, ortak komisyonun başarılı olmasını umduğunu ifade etti.

İran ile Türkiye arasındaki mutabakat zaptının, başta bankacılık, ticaret anlaşmaları, iki ülke arasındaki ortak girişimler, ulaştırma ve gümrük işbirliğinin genişletilmesi, enerji, ticaret odaları ve özel sektör arasındaki işbirliği başta olmak üzere tüm sektörleri kapsadığını kaydeden Vaizi, 'İran ve Türkiye cumhurbaşkanlarının açıkladığı ve hedef belirlediği şey, yıllık 30 milyar dolara varan ticaret hacmidir. Bu yönde ilerlemeliyiz ve ulaşabileceğimiz hedef budur' dedi.

Vaizi, 'Doğalgaz ihracatını ne kadar artırabilir ve petrol ihracatımızı yaptırım öncesi döneme geri döndürebilirsek, ticari ilişkilerimizi o kadar olumlu yöne çekecektir. ABD hükümeti defalarca Trump'ın politikasının başarısız olduğunu belirtti ve bugün Viyana görüşmelerinde analistler de toplantının atmosferini övdü ve sorunların çözüleceğine dair iyimserler' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish