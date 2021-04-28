İran’ın ‘Yedi Buçuk’u Teksas Film Festivalinden ödül aldı

Nevid Mahmudi'nin yaptığı Yedi Buçuk filmi ABD, Teksas'ta 6. Indie Meme Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne değer görüldü.

Nevid Mahmudi'nin yazıp yönettiği ve yapımcılığını Cemşid Mahmudi'nin yaptığı Yedi Buçuk adlı film, Güney Asya'dan 16 filmle birlikte bu festivalde yarıştı ve jüri tarafından beğenildi.

Bu festival Teksas'ta yapıldı ve Yedi Buçuk filmi 2 kere ekrana çıktı. Nevid Mahmudi, soru cevap oturumuna çevrimiçi olarak katıldı ve soruları yanıtladı.

Avustralya Film Festivali'nde Altın Ceylan ödülünü kazanan Yedi Buçuk fılmi , geçen yıl Busan Uluslararası Film Festivali'nde gösterime giren İran ve Afganistan'ın ortak yapımıdır.

Nesrin Mirşeb tarafından yönetilen Dream Lab Film Şirketi, Mahmudi Kardeşlerinin filminin uluslararası dağıtımcısıdır.

Yedi Buçuk’un hikayesi şu şekildedir:

Film, yedi bölümde yedi Afgan ve İranlı kızın hayatını ve cuma gecesi evlenmelerini anlatıyor.

Bu filmde Gece Hikayesinde: Neda Cebaili, Şadi Muhtari, Atiye Cavid, Nigar Hikaysinde: Hasti Mahdevi, Muhammedrıza Gagffari, Nahid Hikayesinde: Anahita Afşar, Alirıza Kemalinejad, Fereşte hikayesinde Fereşte Hüseyini, Hüseyin Mehri, Rüya Cavidniya, Haniye Kasımi, Nilüfer Hikayesinde: Şeyda Halik, Alirıza Üstadi, Şeker Hikayesinde: Metin Haydariniya, Rojan Takşzade, Rahil Hikayesinde: Efsane Kemali, Zehra Behruzmeneş, Mehsa Himmeti, Mehya Sedrzade, Armita Furuzende, Fatma Sadıki rol oynadı.