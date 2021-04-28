İran'ın Ankara Büyükelçisi: Türkiye'deki İran mali kaynaklarını kullanıyoruz

İRNA'ya verdiği demeçte açıklamalarda bulunan Ferazmend, İran-Türkiye İşbirliği 28. Ortak Komisyonu'nun düzenlenmesine atıfta bulunarak, 'Tahran-Ankara ilişkileri çeşitli siyasi, ekonomik, kültürel, askeri, güvenlik ve diğer seviyelerde istikrarlı bir durumdadır. İran Hükümeti'nin komşularla ilişkilerini genişletmeye ve onlarla ilişkilere öncelik vermeye dayalı politikasını değerlendirdiğimizde, Türkiye bu politikanın çok güzel bir örneğidir. Tahran ile Ankara arasında mükemmel düzeyde iş birliğine şahit olmaktayız' diye belirtti.

İran ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerini iyi ve üst düzeyde işbirliği olarak nitelendiren Büyükelçi, 'Bazı toplantıların fiziksel olarak yapılmamasına neden olan korona salgınına rağmen siyasi ilişkilerin gelişmesi için her alanında çaba gösterildi' diye konuştu.

İran, Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan kapısıdır

İran ve Türkiye Karma Komisyonu toplantılarının kuruluşundan bu yana düzenli olarak ve takvime göre yapılan toplantılar arasında yer aldığını belirten Ferazmend, iki ülke Ortak Komisyonlarının genel kurullarında 6 adet aktif komite bulunduğunu ve bu komitelerin geçtiğimiz günlerde gerekli düzenlemeleri yaparak sonuçlarının bugünkü Ortak Komisyon toplantısında sunulacağını ifade etti.

Türkiye'nin İran'ın Avrupa'ya açılan kapısı, İran'ın ise Türkiye için Orta Asya ve Uzakdoğu'ya geçiş kapısı olduğunu dile getiren Ferazmend, 'Karayolu, demiryolu ve hava taşımacılığına ilişkin konular bu komitede tartışılmaktadır' değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye gaz, petrol ve elektrik ihracatı maksimum kapasitesine ulaşacak

İki ülke arasındaki demiryolu işbirliğinin genişletilmesi konusunda geçen yıl güzel anlaşmalar yapıldığını belirten Ferazmand, iki ülkenin demiryolu kapasitesinin artırılmasına ek olarak bölgede Culfa- Süreyya Çeşmes-Kars adlı ikinci bir demiryolu bağlantı noktası kurulmasına karar verildiğini kaydetti.

Enerjinin son yıllarda iki ülke ticaretinin önemli bir parçası haline geldiğine değinen Ferazmend, Enerji Komitesinde önemli konuların tartışıldığına dikkat çekti.

Türkiye'ye gaz ihracatı yaptıklarını ve İran'ın bu ülkeye ana petrol tedarikçisi olduğuna işaret eden Ferazmend, 'Maalesef yaptırımlar nedeniyle petrol ticareti, Haziran 2019'da iki ülke arasındaki ticari ilişkilerden çıkarıldı. İki ülke arasında elektrik ihracatı alanında iyi bir işbirliği mevcut. Gaz, petrol ve petrol ürünleri ihracatı ile önümüzdeki aylarda maksimum kapasiteye ulaşan elektrik ihracatı, iki ülke arasında enerji işbirliğini daha da güçlendirebilir' dedi.

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu kalemleri sağlamak için Türkiye'deki finansal kaynaklarımızı kullanıyoruz

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerde yaşanan gerilemeye değinen Ferazmand, 'İran'ın ihracat sepetinden petrolün çıkarılması ve korona salgını nedeniyle 2020 yılında İran ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde yaşanan gerilemin telafi edilmesini ümit ediyoruz. Bugüne kadar Türk bankalarındaki finansal kaynaklarımızı ülkenin ihtiyaç duyduğu kalemleri sağlamak için kullanabildik. Türkiye, bankacılık işbirliğinde en az sorun yaşayan komşularımızdan biridir. İran-Türkiye bankacılık ilişkilerinin tek taraflı yaptırımlar ve haksız politikalar nedeniyle normal olmamasına rağmen çifte baskıdan söz edemeyiz' diye ekledi.

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