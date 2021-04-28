54 bin İranlı öğrenci yurt dışında eğitim görüyor

Tahran,İRNA - Kültürel Devrim Konseyi Genel Sekreteri Said Rıza Ameli,’Yurtdışında 54 bin İranlı öğrenci eğitim görüyor ve bunların çoğu lisansüstü eğitimine devam etmekte ve çok iyi bir akademik konuma sahipler’dedi.

Sayidrıza Ameli, ABD'deki yabancı öğrenci sayısı açısından İran'ın 13. sırada olduğunu, ancak yabancı öğrenciler arasında doktora mezunlarının sayısı açısından dördüncü sırada yer aldığını belirtti. Ameli,’Öte yandan, göç tablosunda resmi uluslararası istatistiklere göre İran'ın göç açısından 87. sırada yer aldığını belirtmek gerekir’diye belirtti. Ameli,’ Geçen yıl 2 bin 250 İranlı ülkeye geri döndü, bunlardan 400'ü üniversitelerde öğretim üyesi olarak işe alındı ​​ve 230'u bilgi tabanlı şirketler kurdu.Bu nedenle, eğitim sevilesi yüksek insanları en iyi şekilde kullanmaya çalışmak ve İran'a geri dönme yollarını kolaylaştırmak iyi bir yoldur’diye ekledi.