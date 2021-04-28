Çin ve Rusya neredeyse tüm konularda İran'ın yanında

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun yeni tur müzakereleri sonrası açıklamalarda bulunan Irakçı, sözde CATSA yaptırımları ile ilgili, İran'ın CATSA dahil bilumum ambargoların yürürlükten kaldırılmasını vurguladığını ifade etti.

ABD ve İran'ın eylemlerine değinen Irakçı, 'Pozisyonlarımız değişmedi. ABD öncelikle tüm yaptırımları kaldırmalı ve İran ancak ABD yaptırımlarının kaldırılmasının doğrulanmasının ardından yükümlülüklerine geri dönecek ve İran'ın bu konumu değişmeyecektir' diye konuştu.

Karma Komisyonun yarın Viyana'da başlayacak olan üçüncü çalışma grubuna atıfta bulunan Irakçı, 'Komisyon pratik düzenlemelere odaklanacak. Bu çalışma grubunun görevi, doğrulama şeklini ve süresini incelemeye ek olarak, tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirmek için eylemlerinin "zaman çizelgesini" belirlemek olacaktır' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın bankacılık işlemlerinin önündeki ana engel ve İran'ın Nükleer Anlaşma kaynaklarını kullanmasının önündeki büyük bir engel olan sözde U dönüşü yaptırımlara dikkati çeken Irakçı, 'Araştırmayı uzmanlara bırakmalıyız. Şu anda farklı para birimlerini dönüştürme konusu üzerinde çalışıyoruz' dedi.

İran'ın müzakerelerin sonuçsuz devam edeceğini kabul etmediğini yineleyen Dışişleri Bakan Yardımcısı, 'Diğer tarafların yeterince ciddi olmadığını hissedersek, görüşmeleri durdururuz. Henüz bu sonuca varmadık' diye ekledi.

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