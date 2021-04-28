Irakçi: Müzakerelerin yıpratıcı şekil almasına izin vermeyiz

Irakçi yaptığı açıklamada Komisyonun 3. Toplantısının düzenlendiğini ve toplantı öncesi kendisinin ikili, üçlü ve beşli görüşmeleri olduğunu ve üçlü müzakerelerinin Çin ve Rusya ile yapıldığını, dörtlü toplantıyı da Almanya, İngiltere ve Fransa ile yaptıklarını söyledi.

Sorunlu bir yol önlerinde olduğunu ifade eden Irakçi, buna rağmen tüm tarafların ciddiyetinin belli olduğunu ve komisyonda işlere hız verilmesini kararlaştırdıklarını söyledi.

3 çalışma grubu oluşturulduğunu nükleer konular ve ambargoları giderilmesi guruplarına nihai metnin yazılması görevi verildiğini bunun zor bir süreç olabileceğini söyledi.

3. çalışma grubunun da diğer iki grubun faaliyetlerini birleştirip uygulamaya dökme görevi olduğunu ifade eden Irakçi, doğru yolda hareket ettiklerini söyledi.

Irakçi, ambargolar ve İran ekonomisi aleyhinde olan petrol, enerji, bankacılık, mali, sigorta, gemicilik, limanlar konularında iyi anlaşmalar sağladığını ve İran ekonomisini ambargolardan kurtaracağını belirterek, İran tutumunun tüm ambargoların kaldırılması, daha sonra doğrulama yapılması ve en son da İran’ın nükleer taahhütlerine dönmesi olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012