İran, BMGK’nin sivillerin haklarının çiğnenmesindeki suskunluğunu eleştirdi

Tahti Reançi yaptığı açıklamada, savaşın yasaklanmasının uluslararası hukukun temel ilkelerinden olduğunu belirterek, savaşların günümüzün gerçeği olduğunu ve sivillerin korunması gibi kuralların a dikkat alınmadığını söyledi.

Tahti Revançi, Siyonist rejimin 10 yıllar boyunca gayrı insani ve yasa dışı davranışlarına işaretle, siyonist rejimin bu dönem içinde Filistinlilere soykırım uygulamanın yanında, evlerini tahrip ettiğini, Gazze’ye yasa dışı olarak abluka uyguladığı ve sivillerin öldürdüğünü söyledi.

Tahti Revnçi Arabistan’ın Yemen’de uyguladığı cinayetleri sayarak Suriye’ye uygulanan ambargoların da halkı hayatını ciddi şekilde etkilediğini ve durdurulması gerektiğini söyledi.

Tahti Revançi, bu olaylara çocukların ana kurbanlar olduğunu belirterek, BM Güvenlik Konseyinin yapması gerekenin sivillerin haklarını çiğneyenleri anında uygulamalarını durdurmaya mecbur etmek ve onların bu davranışlarından dolayı sorumlu tutması olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012