Polimer ve plastik sanayinin ihracatından 1.5 milyar dolar gelir elde edilmekte

İran Plastik Sanayi Ekonomisi Oturumu Genel Sekreteri Bermek Genberpur yaptığı açıklamada İran polimer sanayinin İran’ın önemli meziyetlerinden oluğunu belirterek, ürünlerde katma değer yaratılması gerektiğini ifade etti.

Genberpur, İran Plastik sanayinde 750 bin kişinin istihdam edildiğini belirterek, İran’da yılda 20 milyon ton polimer üretim kapasitesi mevcut olduğunu ve engelleri kaldırarak boş olan 15 milyon ton kapasiteden yararlanılmasının mümkün olduğunu söyledi.

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2012