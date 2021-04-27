İran ürünü yüksek konsantrasyonlu sıvı transfer pompası tanıtıldı

Ülke endüstrilerinin en önemli ve teknolojik ihtiyaçlarından biri, yüksek konsantrasyonlu veya katı partikül içeren sıvıları hareket ettirecek pompaların varlığıdır.

Mühendislik ve teknolojik endüstriyel ekipman olarak değerlendirilen bu pompalar, yüksek teknik bilgiye sahip olmaları ve İran yapımı ürünlerden önce endüstrilerin ihtiyaçları dolaylı bir ithalat yolu ile karşılanırken, bu bilgi temelli teknoloji aktivistlerinin çabaları ile karşılanmıştır.

Bu bilgi tabanlı şirketin genel müdürü Sabir Mustefevi, yukarı akış ve aşağı akış endüstrileri için çeşitli pozitif vidalı deplasmanlı pompaların üretimine atıfta bulunarak, 'Ülke döner ve santrifüj pompalar alanında çok yüksek bir kapasiteye ulaştı. Şirketlerimiz bu pompaları üretme kabiliyetine sahipler, ancak pozitif deplasmanlı pompalar alanında bu teknolojinin ülkede yerelleştirilmesine ciddi bir ihtiyaç var' diye belirtti.

Firmanın iç piyasadaki ürünleri vidalı monopomp, vidalı pompa veya mardoni, firma tarafından iki tip yatay markasıyla üretilen monogump olarak biliniyor.

Katı partiküller ve yüksek korozyon içeren yüksek konsantrasyonlu sıvıların transferi için tekli pompalarının kullanıldığına değinen Mustefevi, 'Bu pompalar petrol, gaz ve petrokimya endüstrilerinde, atık su arıtma tesislerinde ve atık su arıtımında polipropileni taşımak için kullanılmaktadır' diye ekledi.

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