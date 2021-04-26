General Selami: İsrail’in şeytani her hangi bir eylemine cevap verilecek

General Selami El Meyadin Kanalına yaptığı açıklamada, Siyonistlerin bölgedeki yaptıklarının onlar için ters sonuç doğuracağını ve onlar gelecekte gerçek tehlikelerle karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

Selami, ‘’ Eğer onlar cinayetlerine devam ederlerse daha fazla yok olmaya yaklaşırlar zira tüm şartlar Siyonist rejimin yıkılması için hazırdır. ‘’ dedi.

Selami, ‘’ Geçen günlerde yaptıklarının yanıtsız kalmadığını gördünüz ve işgal topraklarında bazı olaylar nasıl oluştuğuna şahit oldunuz ve bu olaylar daha sonra artabilir. ‘’ dedi.

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2012