Ruhani: Dünya’nın İran ile anlaşma ve ambargoların kaldırılmasından başka çaresi yoktur

Tahran’da bir toplantıda konuşan Ruhani, Trump’ın ekonomik savaşının amacının ülkenin yıkılması olduğunu belirterek, bugün milletinin direnişi ve yapıla çabalarla tüm dünya ve ABD’nin ekonomik savaşı hezimete uğradığını itiraf etmişlerdir. ‘’ dedi.

Ruhani, nükleer müzakerelerin başlaması ile dünyanın İran ile müzakere edilebilme sonucuna ulaştığını ifade eden Ruhani, ‘’ Biz sorunlarımızı ülke içine çözmeye inanıyoruz fakat her kes dünya ile ilişkide olmadı ilerlenmeyeceğini ve ülkeyi imar edemeyeceğimizi bilmeli. ‘’ ifadesini kullandı.

Ruhani son 3 yıldaki ekonomik savaşın hedefinin İslam Cumhuriyetinin ortadan kaldırılması olduğunu söyledi.

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2012