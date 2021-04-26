26 Nis 2021 23:18
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Ruhani: Dünya’nın İran ile anlaşma ve ambargoların kaldırılmasından başka çaresi yoktur

Ruhani: Dünya’nın İran ile anlaşma ve ambargoların kaldırılmasından başka çaresi yoktur

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Viyana müzakerelerinin İran’ın üstün gücünü gösterdiğini belirterek, ‘’ Bugün dünya İran ile anlaşma ve ambargoları kaldırılmasından başka çaresi olmadığını kabul etmiştir ve bu İran milleti için büyük bir başarıdır. ‘’ dedi.

Tahran’da bir toplantıda konuşan Ruhani, Trump’ın ekonomik savaşının amacının ülkenin yıkılması olduğunu belirterek, bugün milletinin direnişi ve yapıla çabalarla tüm dünya ve ABD’nin ekonomik savaşı hezimete uğradığını itiraf etmişlerdir. ‘’ dedi.

Ruhani, nükleer müzakerelerin başlaması ile dünyanın İran ile müzakere edilebilme sonucuna ulaştığını ifade eden Ruhani, ‘’ Biz sorunlarımızı ülke içine çözmeye inanıyoruz fakat her kes dünya ile ilişkide olmadı ilerlenmeyeceğini ve ülkeyi imar edemeyeceğimizi bilmeli. ‘’ ifadesini kullandı.

Ruhani son 3 yıldaki ekonomik savaşın hedefinin İslam Cumhuriyetinin ortadan kaldırılması olduğunu söyledi.

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2012

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