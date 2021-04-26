İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 892 bini geçti

Lari, son 24 saatte 496 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 70 bin 70'e yükseldiğini, 1 milyon 892 bin 229 kişinin ise iyileştiğini ifade ederek, vakalardan 5 bin 244 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 1 milyon 892 bin 229 kişinin hastanın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

Şu anda ülkede 301 şehir kırmızı, 95 şehir turuncu, 45 şehir sarı ve 7 şehir mavi renkte.

Sağlık Bakanlığı,'Şu ana kadar 652.903 kişiye ilk doz korona aşısı, 171.210 kişiye de ikinci doz aşı yapıldı, ülkede toplam enjekte edilen aşı sayısı 824.113 doza ulaştı'dedi.