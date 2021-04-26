İran'ın en saygın üniversiteleri yurda dönen 500 araştırmacının bilimsel potansiyelinden yararlanıyor

Yurt dışındaki 500'den fazla önde gelen İranlı araştırmacının uzmanlığı ve deneyiminin bu merkezlere aktarılması ile ülkenin en iyi üniversitelerinin bilimsel potansiyelini artırmak için uygun ve önemli bir fırsat yaratıldı.

Bu program, İranlı profesyoneller ve yurt dışındaki girişimcilerle işbirliği programıdır (connect.isti.ir).

Bu program 2015 yılında başladı ve şu ana kadar ülkenin en iyi üniversiteleri, diğer ülkelerde yaşayan 500'den fazla önde gelen İranlı araştırmacıyı öğretim görevlisi olarak işe almış durumda.

Bu program, seçilmiş bilim ve teknoloji kurumları ve merkezleri ile ilişkiler kurmak için net bir mekanizmanın bulunmaması da dahil olmak üzere, ülkeyle işbirliği yapmakla ilgilenen İranlı seçkinlerin ortaya çıkardığı temel zorlukları ele almayı amaçlamaktadır.

Mevcut istatistiklere göre, şu ana kadar 500'den fazla araştırmacı, üniversitelerin araştırma, öğretim ve uluslararası faaliyetlerinin kalitesini iyileştirmede önemli bir etkiye sahip olarak en iyi yerel üniversitelere öğretim üyelerini çekmek için program aracılığıyla ülkeye geri döndü.

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