Yılsonuna kadar İran'da 1.2 milyon aracın üretilmesi hedefleniyor

Geçen yıl 984 bin 200 adet binek otomobil ve kamyonetin üretildiğine göre, bu sektörde bu yıl %21,9'luk bir büyüme bekleniyor.

Araç lastiği üretim sektöründe, geçen yıl elde edilen 278 bin 200 tonluk üretime kıyasla bu yıl %18.6 büyüme ile 330 bin tonluk bir üretime ulaşılması hedeflenmiştir.

Öte yandan Sanayi Bakanlığı'nın 2021 yılındaki planlarından bir diğeri, 2.4 milyon metrekare el dokuma halı üretme programıdır. Son istatistiklere göre, geçen yılın ilk 11 ayında ülkede bir milyon 870 bin metrekare el dokuma halı üretildi.

Beyaz eşya sektörü ise yaptırımların zorlu koşullarına ve koronaya rağmen geçen yıl iyi performans gösteren sektörlerden biriydi. Devrimden sonraki 42 yılda ilk kez geçen yıl büyük, orta ve küçük beyaz eşya üretimi 14 milyonu aştı.

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