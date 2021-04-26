26 Nis 2021 15:10
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News Code: 84309339
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Havacılık Kurumu Sözcüsü:

Türkiye'ye tur uçuşları yasaktır

Türkiye'ye tur uçuşları yasaktır

Tahran, İRNA- Havacılık Kurumu Sözcüsü Muhammed Hasan Zibahş ,Türkiye'ye turist uçuşlarının yasaklandığını ve Kültür Varlıkları ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye turlarını tanıtmak için seyahat acentelerinin ihlallerini takip etmesi gerektiğini söyledi.

İRNA'ya konuşan Havacılık Kurumu Sözcüsü, Türkiye'ye seyahat turları ile ilgili olarak, "Türkiye'ye uçuş yasağımız yok, ancak başından beri korona salgını bağlamında Türkiye'ye seyahat reklamı yasaklandı ve Türkiye turlarının iptal edildiği açıklandı'diye belirtti.

 Havacılık Kurumu Sözcüsü, 'Ancak Seyahat Hizmetleri Ofisleri Birliği tarafından firmalara transfer ve otel koordinasyon hizmeti verebileceklerine dair genelge gönderildi ve sadece Türkiye seyahatinin reklamının yapılmaması kararlaştırıldı' dedi.

Havayolları sözcüsüne göre, seyahat acentelerinin ilanlarına rağmen, Türkiye şehirlerinin kapatılması ve karantinaya alınması nedeniyle Türkiye'ye yapılan seyahatlerde indirim turistler için cazip değil.

Zibahş, 'Şu anda sadece temel ve ticari uçuşlar gerçekleştiriliyor ve Türkiye'ye turistik uçuşlarımız yok' diye ekledi.

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