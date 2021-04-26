Türkiye'ye tur uçuşları yasaktır

İRNA'ya konuşan Havacılık Kurumu Sözcüsü, Türkiye'ye seyahat turları ile ilgili olarak, "Türkiye'ye uçuş yasağımız yok, ancak başından beri korona salgını bağlamında Türkiye'ye seyahat reklamı yasaklandı ve Türkiye turlarının iptal edildiği açıklandı'diye belirtti.

Havacılık Kurumu Sözcüsü, 'Ancak Seyahat Hizmetleri Ofisleri Birliği tarafından firmalara transfer ve otel koordinasyon hizmeti verebileceklerine dair genelge gönderildi ve sadece Türkiye seyahatinin reklamının yapılmaması kararlaştırıldı' dedi.

Havayolları sözcüsüne göre, seyahat acentelerinin ilanlarına rağmen, Türkiye şehirlerinin kapatılması ve karantinaya alınması nedeniyle Türkiye'ye yapılan seyahatlerde indirim turistler için cazip değil.

Zibahş, 'Şu anda sadece temel ve ticari uçuşlar gerçekleştiriliyor ve Türkiye'ye turistik uçuşlarımız yok' diye ekledi.