26 Nis 2021 13:07
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News Code: 84309307
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İran’ın insan hakları önerileri İİT’de memnuniyetle karşılandı

İran’ın insan hakları önerileri İİT’de memnuniyetle karşılandı

Tahran, IRNA- İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi İnsan Hakları Komisyonunda İran’ın insan hakları önerilerinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

İran’ın Komisyon temsilcisi Seyyid Hüseyin Rezvani yaptığı açıklamada, komisyon toplantısının video konferans yöntemiyle düzenlendiğini ve 4 gün sürdüğünü belirterek, toplantıda engellilerin insan hakları konusunun yanında kadınların insan hakları, çocukların hukuku, gelişme hakkı, İslamofobi ile mücadele, üye olmayan ülkelere Müslümanların insan hakları, Miyanmar’da, ABD, Ortak Afrika ve Avrupa’da  Müslümanların durumlarının incelendiğini söyledi.

Rezvani İran’ın toplantıda 7 öneride bulunduğunu ve bu önerilerinin tamamının nihai senette yer aldığını söyledi.

İran temsilcisi geçen sene 3 yıllığına komisyonun üyeliğine kabul edilmişti.

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