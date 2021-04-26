İran’ın insan hakları önerileri İİT’de memnuniyetle karşılandı

İran’ın Komisyon temsilcisi Seyyid Hüseyin Rezvani yaptığı açıklamada, komisyon toplantısının video konferans yöntemiyle düzenlendiğini ve 4 gün sürdüğünü belirterek, toplantıda engellilerin insan hakları konusunun yanında kadınların insan hakları, çocukların hukuku, gelişme hakkı, İslamofobi ile mücadele, üye olmayan ülkelere Müslümanların insan hakları, Miyanmar’da, ABD, Ortak Afrika ve Avrupa’da Müslümanların durumlarının incelendiğini söyledi.

Rezvani İran’ın toplantıda 7 öneride bulunduğunu ve bu önerilerinin tamamının nihai senette yer aldığını söyledi.

İran temsilcisi geçen sene 3 yıllığına komisyonun üyeliğine kabul edilmişti.

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2012