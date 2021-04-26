İran, Asya Halter Şampiyonası'nda dördüncü sırada yer aldı

Asya Halter Şampiyonası süper ağır sıklet bölümü, İranlı halterciler için üç altın madalya ile sona erdi.

İranlı halterci Davudi koparmada198kg kaldırarak birinci sırada yer aldı ve altın madalya kazanmaya başardı.

Suriye ve Japonya'dan halterciler ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Daha önce, erkekler dalında Resul Motemedi 102 kg kategorisinde üç madalya ve Kiyanuş Rustami ve Kiya Gadami sırasıyla gümüş ve bronz madalya kazanmayı başarmıştı.

Ayrıca Rıza Dehdar koparmada 175 kg kaldırarak birinci, Rasul Motemedi 173 kg kaldırarak üçüncü oldu.

Bu sonuçla, İran halter takımı 600 puan toplayarak Asya Halter Şampiyonası'nda dördüncü oldu; Altın madalya kazananlara Tokyo'daki Olimpiyat Oyunlarına katılım payını garanti eden bu yarışmalarda Çin takımı üçüncü olurken, Kazakistan şampiyonluğu kazandı ve Özbekistan ikinci sırada yer aldı.

Asya Halter Şampiyonası 17-25 Nisan tarihleri ​​arasında Taşkent'te düzenlendi.