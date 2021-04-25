Irakçi: Müzakerelerin yıpratıcı olmasına izin vermeyeceğeiz

Irankçi, İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik Komisyonunda yapılan toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, şahıslar ve kurumlara uygulanan ambargoları tamamı kaldırılması gerektiğini söyledi.

Müzakerelerde bazı sorunlar olduğunu ifade eden Irkaçi, ‘’ Sonuca ulaşabilecek bir yolda adım atıyoruz fakat sorunların ve engellerin üstesinden gelip gelmeme konusunda fikir belirtmek için erkendir.

Irakçi, ‘’ İyimser veya kötümser değiliz fakat umutsuz değiliz, tutumumuz bellidir, ambargolar kaldırılmalı, sonra doğrulanma yapılmalı ve daha sonra İran taahhütlerine geri dönmeli.’’ dedi.

Irakçi, adım adım yöntem ilerlemesi konusunda, ‘’ Adım adım ilerleme planı bir tarafa bırakılmıştır, İran Nevruz öncesi bu planı reddetti. ‘’ ifadesini kullandı.

Irakçi, görüşmeleri zamanı il ilgili, ‘’ belli bir zaman belirleyemeyiz, karşı tarafta ciddiyet olmadığını veya zaman kazanma peşinde olduğunu veya konulara başka konularını ilave etmeye çalıştığını gördüğümüzde müzakereleri keseceğiz. Aynı anda acele etmiyoruz zira müzakere konuları ciddi konulardır ve dikkatlice incelenmeliler. ‘’dedi.

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2012