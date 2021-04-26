İranlı sanatçı Asya Game Changer Ödülü'nü kazandı

Koronavirüs salgını nedeniyle ödül töreni 5 Mayıs'ta internet üzerinden yapılacak. Parviz Tanavoli, 1937'de Tahran'da doğdu. Heykeltıraş, ressam ve şairdir. 1959'da Milano Brera Akademisi'nden mezun oldu. İran sanatının modern bir alt türü olan Saqqahaneh hareketinin öncülerindendi.

Sanat eserleri Tahran Çağdaş Sanat Müzesi, Tate Modern, Londra Müzesi, Asya Topluluğu, Metropolitan Sanat Müzesi, Minneapolis Sanat Enstitüsü, Guggenheim Abu Dabi ve Katar Ulusal Müzesi gibi çeşitli müzelerde sergilendi. .

Ayrıca Tahran Dekoratif Sanatlar Fakültesi ve Minneapolis Sanat ve Tasarım Fakültesinde heykeltraşlık dersleri verdi.