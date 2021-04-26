26 Nis 2021 10:37
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News Code: 84308634
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İranlı sanatçı Asya Game Changer Ödülü'nü kazandı

İranlı sanatçı Asya Game Changer Ödülü'nü kazandı

Tahran,İRNA- Sanatı dünyayı etkileyen ünlü İranlı sanatçı Parviz Tanavoli,Asya Game Changer Ödülü alanlar arasında yer aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ödül töreni 5 Mayıs'ta internet üzerinden yapılacak. Parviz Tanavoli, 1937'de Tahran'da doğdu. Heykeltıraş, ressam ve şairdir. 1959'da Milano Brera Akademisi'nden mezun oldu. İran sanatının modern bir alt türü olan Saqqahaneh hareketinin öncülerindendi.

Sanat eserleri Tahran Çağdaş Sanat Müzesi, Tate Modern, Londra Müzesi, Asya Topluluğu, Metropolitan Sanat Müzesi, Minneapolis Sanat Enstitüsü, Guggenheim Abu Dabi ve Katar Ulusal Müzesi gibi çeşitli müzelerde sergilendi. .

Ayrıca Tahran Dekoratif Sanatlar Fakültesi ve Minneapolis Sanat ve Tasarım Fakültesinde  heykeltraşlık dersleri verdi.

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