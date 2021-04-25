İran yapımı yüzde 95 saflıkta çinko oksit nano pudrası üretildi

Nanoteknoloji Geliştirme Merkezine göre çinko oksit, ZnO kimyasal formülüne sahip beyaz, suda çözünmeyen bir maddedir. Çinko oksidin özellikleri arasında yüksek ısı iletkenliği, antibakteriyel özellikler, nemlendirme ve yüksek kırılma indeksi yer almaktadır.

Nano oksit, tıpta yaygın olarak kullanılabilen ve ultraviyole ışınları absorbe etme kabiliyeti nedeniyle sağlık ve kozmetikte yaygın olarak kullanılan biyouyumlu ve güvenli bir bileşiktir. Bu kombinasyon vücut kokusunun giderilmesinde ve bakteri üremesinin önlenmesinde çok faydalıdır ve bazı cilt alerjilerini rahatlatır. Bu nedenle bu maddenin ülkede üretimi çok önemlidir ve yüksek saflıkta çinko oksit üretimi için birçok çaba harcanmıştır.

Son zamanlarda bir İran şirketi %95 saflıkta çinko oksit teknolojisini üretmeyi başardı. Üretilen çinko oksit partikülleri, 45 ila 60 nm aralığında boyutlara sahiptir ve morfolojileri küresel ve yarı küreseldir.

Kauçuk, plastik, cam, çimento ve seramik gibi çeşitli malzemeler, merhemler, güneş kremleri, yağlayıcılar, boyalar, yapıştırıcılar, piller, yangın söndürücüler, ultraviyole (UV) emiciler ve korozyon önleyici uygulamalarda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.

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