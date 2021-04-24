Asger Ferhadi, Kahraman ile Cannes'da boy gösterecek

Uluslararası Cannes Film Festivali geçen yıl korona salgını nedeniyle iptal edilmişti. Etkinliğinin 74'.sünün Temmuz'da 2021'de Fransız film yapımcısı Leo Carax'ın draması Annette'in gösterimi ile gerçekleştirmesi planlanıyor.

Festival sekreteri Thierry Fermo, geçtiğimiz günlerde Rappler ile yaptığı röportajda, Paul Verhoeven'ın yönettiği Wes Anderson ve Bendeta'nın iki Fransız haber filminin ilk kez bu yılki festivalde gösterileceğini duyurdu.

Hollywood filmleri Cannes'ın bu döneminde güçlü bir varlığa sahip olmasa da ünlü film yapımcılarının ve ünlü yıldızların eserleri açısından önemli bir yer tutuyor.

Reuben Östlund'un Hüzün Üçgeni'nden Paris'e, Fransız Jacques Audier'ın 13. Bölgesi'ne dünyaca ünlü film yönetmenlerinin çalışmaları festivalin seçim komitesine gönderildi.

Şimdiye kadar iki Oscar kazanan ünlü İranlı sinemacı Asger Ferhadi de son filmi Kahraman'ı Cannes Film Festivali'ne ödül almak için aday gösterdi.

Ferhadi'nin dokuzuncu uzun metrajlı filmi olan ve Şiraz'da çekilen Kahraman'da Emir Cedidi, Muhsin Tenabende, Feriştah Sadr Ürefayi gibi oyuncular yer aldı.

Gizemli temalı bir film sayılan Kahraman, Variety raporunda belirtildiği gibi, filmin hikayesini hala kimse bilmiyor.

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