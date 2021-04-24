İran, 2021'in ilk çeyreğinde dünyanın en büyük 10. çelik üreticisi oldu

İran Maden ve Madencilik Endüstrileri Geliştirme ve Yenileme Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk çeyreğinde dünya çelik piysasında öne çıkan 64 ülke, 486 milyon 900 bin ton üretimle 2020'nin aynı dönemine göre %10 büyüme kaydetti.

Mart 2021'de dünya çelik üreticilerinin üretimi geçen yılın aynı ayına %15.2 artışla 169 milyon 200 bin tona ulaştı. Bu rakam geçen yılın Mart ayında 169 milyon 200 bin tondu.

2021 yılının ilk çeyreğinde 271 milyon tonla Çin, 29 milyon 600 bin tonla Hindistan, 23 milyon 700 bin tonla Japonya, 20 milyon 400 bin tonla ABD ve 18 milyon 900 bin tonla Rusya sırasıyla dünyanın en büyük çelik üreticileri oldu.

Ayrıca, ilk çeyrekte 17 milyon 600 bin ton üretimle Güney Kore, 10 milyon ton üretimle Almanya, 9 milyon 800 bin tonla Türkiye ve 8 milyon 700 bin tonla Brezilya altıncı ila dokuzuncu sıralarda kendilerine yer buldu.

Bu dönemde İran, 2020 yılının aynı dönemine göre yaklaşık %10.7 büyüme ile 7.5 milyon ton ham çelik üretti. Mart 2021'de ise İran'ın ham çelik üretimi bir önceki yılın Mart ayına kıyasla %10.7 artışla 2.6 milyon tona yükseldi.

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