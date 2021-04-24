İran ve Japonya, 20. yüzyılın kitle imha silahlarının en büyük kurbanlarıdır

Japonya'nın Tahran Büyükelçisi Kazu Toşikava ile bir araya gelen Bakıri Keni, insan haklarını kutsal bir insan değeri olarak nitelendirerek, 'İnsan haklarından dem vuran Batılılar, dünyadaki insan hakları ihlallerinin en kara siciline sahiptir ve bu bakımdan insan hakları ihlallerinin açık ara en ulaşılmaz rekoruna sahipler' dedi.

İran devletinin özellikle ABD ve Avrupa olmak üzere İran halkının haklarını ihlal eden hükümetlerden isteme iradesine atıfta bulunan Bakıri Keni, Japonya'yı kitle imha silahlarının ortadan kaldırılmaı için İran'ın girişimine katılmaya çağırarak, 'Tahran ve Tokyo, kitle imha silahlarını etkisiz hale getirmek için küresel bir hareket yaratarak, kitle imha silahlarının üreticileri, satıcıları ve kullanıcılarıyla mücadele etmek adına büyük ölçekte tüm insanlar için bir cephe oluşturabilir ve dünya için barış ve güvenlik sağlayabilir' ifadesini kullandı.

Bu küresel hareketi yaratmak için Japonya ile birlikte düşünmeye ve işbirliği yapmaya hazır olduklarını açıklayan Bakıri Keni, İranlıların Japon hapishanelerindeki sorunlarına da değinerek, Japon büyükelçisini bu mahkumların koşullarını iyileştirmek için gerekli önlemleri almaya ve İran'a nakledilmelerini ayarlamaya çağırdıç

İran'ın Japon tarafıyla çeşitli insan hakları alanlarında müzakere ve işbirliği yapmaya tam olarak hazır olduğunu açıklayan Bakıri Keni, 'İran insan haklarına siyasi bir perspektiften bakmıyor, bu nedenle insan haklarının dünyadaki durumunu iyileştirilmesine yardımcı olacak her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyor' diye ekledi.

Japonya'nın Tahran Büyükelçisi Kazu Toşikava da İran ile ikili köklü ilişkilere değinerek, Japonya'nın insan hakları konularına yaklaşımının işbirliği ve diyalog olduğunu belirterek, insan hakları görüşmelerinin devamının gündemde olduğunu ve Japonya'daki İranlı mahkumların sorunlarını takip ettiklerini belirtti.

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