İran'ın kombine çevrim santralleri üretim rekoru kırıldı

Ülkenin termik santrallerinin üretim istatistiklerine bakıldığında, geçen yıl Perend, Asaluye, Urmiye, Firdevsi, Şirvan, Savalan ve Hazar enerji santrallerinin buhar bölümünün eklenmesiyle birlikte çevre dostu enerji üretim birimleri olarak kombine çevrim enerji santrallerinin artmasına tanık olduk.

Gaz yakıtlı santrallerin kombine çevrime dönüştürülmesi, ülkedeki termik santrallerin verimliliğini artırmanın en verimli yollarından biridir ve bu sadece elektrik sektörü için değil, çevre ve yakıt ekonomisi için de çok etkilidir ve önümüzdeki yıllarda bunun yaygın etkilerini göreceğiz.

160 megavatlık bir buhar türbini 159 megavatlık iki gaz türbini boyunca yerleştirilerek ve ek yakıt tüketimine ihtiyaç duymadan ve enerji üretiminin ilk döngüsünde geri kazanılan ısıdan tam bir kombine çevrim bloğu oluşturarak, santral verimliliği yaklaşık yüzde 34'ten yüzde 50'ye kadar artacak.

Geçen yıl, termik santrallerin (ısıtma, gaz, kombine çevrim) payı 314 milyon megavatın üzerinde olan ülkedeki tüm enerji santrallerinde (termik, hidroelektrik, nükleer ve yenilenebilir) 343 milyon megavat saat enerji üretildi.

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