Garipabadi: Yüzde 60 Uranyum zeginleştirmede yöntem değişikliği daha önceden dizayn edilmişti

Garipabadi yaptığı açıklamada bu yöntem değişikliğinin yeni bir konu olmadığını ve teknik konu olduğunu ve İran’dan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna (UAEK) gönderilen bilgi formunda yer aldığını söyledi.

Garipabadi, ‘’ Bilgi formunda yüzde 60 zenginleşmenin önce IR6 ve IR4 makinelerde ve paralel şekilde yapılacağı, daha sonra iki zincirin bir birine bağlanacağı ve bu şekilde IR6 zincirinde yüzde 60 saflıkta ve IR4 zincirde de yüzde 20 saflıkta uranyuma ulaşılacağı bilgisi yer almaktaydı.’’ Dedi.

Daha önce her iki zincire de yüzde 5 saflıkta uranyum verildiğini ve her bir zincirden yüzde 60 saflıkta uranyum alındığını fakat yeni yöntemle bir kez yüzde 5 saflıkta uranyum verilmekle yüzde 60 ve yüzde 20 ürün elde edildiğini söyledi.

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2012