Hatibzade: İran UAEK’ya gerekli yanıtları vermiştir

Hatibzade internet üzerinden Club House’ta yayınlanan programda yaptığı açıklamada, İran’ın çeşitli konulardaki görüşlerini bir kez daha açıkladı.

Hatibzade, İran-Arabistan arasında görüşmelerle ilgili, iki ülke arasında her zaman hatta son yıllarda direkt ve en direkt temaslar olduğunu belirterek, gerginliklerin azaltılması için her zaman İran tarafından çabalar olduğunu son zamanlarda da Arabistan’dan bu konuda olumlu belirtiler olduğunu fakat iki ülke arasında bölgesel ve ikili konularda ciddi ihtilaflar olduğunu belirtti.

Bölgedeki sorunların çözümü ve bu sorunları tanımanın bir başlangıç konusuna ihtiyaç duyduğunu ifade eden Hatibzade, ‘’ Tüm bölgesel dosyalara ayni bakışla bakamayız ve bir çözüm yolu veremeyiz, zira bu dosyaların her birinin kendine has özellikleri vardır. ‘’ dedi.

Viyana’da İran ve 4+1 ülkeleri arasındaki müzakerelere değinen Hatibzade, müzakerelerin olumlu ve umut verici devam ettiğini belirterek, ‘’ Bazı ilerlemeler sağlanmıştır ve tüm taraflar sonuç için ciddiyet ve siyasi iradelerini göstermişlerdir.’’ Dedi.

Görüşmeleri nispbeten yapıcı bir ortamda düzenlendiğini ifade eden Hatibzade, görüşmelerde ilerleme sağlandığını ve artık az ihtilaflı konularda konuları yazılmasına başlanılabileceğini söyledi.

Viyana müzakerelerinde hiçbir zaman geçici bir anlaşma üzerinde görüşmelerin yapılmadığını ifade eden Hatibzade, görüşmeleri ABD’nin KOEP’e bağlılığı, bunun doğrulanması ve İran’ın yapması gerekenler olduğu hususunda olduğunu söyledi.

Ambargoların sadece kağıt üzerinde kalkmasının istenmediğini ifade eden Hatibzaade, ABD’nin ahde vefasızlığıdan dolayı ambargoların kalkmasının denetlenmesi ve doğrulamasının önem taşıdığını belirtti.

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