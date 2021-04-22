Cihanpur: Sputnik aşısı İran’da üretilecektir

Cihapur, IRNA’ya yaptığı açıklamada, 3 İran firmasının İran’da Sputnik aşısını üretmek istediklerini ve her üç firmanın da bu kapasiteye sahip olduklarını söyledi.

Cihapur, Sputnik aşısının üretimi için alt yapının hazır olduğunu ve Rus firmanın temel malzemeyi sağlaması sonrası 45 gün ile iki ay zarfında ilk ürünlerin piyasaya sürüleceğini söyledi.

Aşının teknolojisinin Rusya’ya ait olduğunu ifade eden Cihanpur, Rus firmasının İran firmalarının üretim imkanlarını onayladığını söyledi.

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2012