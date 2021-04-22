22 Nis 2021 17:51
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News Code: 84305521
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Cihanpur: Sputnik aşısı İran’da üretilecektir

Cihanpur: Sputnik aşısı İran’da üretilecektir

Tahran, IRNA- İran Gıa ve İlaç Kurumu Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, Rusya’nın Sputnik aşısının İranlı firmalar ve Rusya Gamalia firması tarafından ortaklaşa İran’da üretileceğini söyledi.

Cihapur, IRNA’ya yaptığı açıklamada, 3 İran firmasının İran’da Sputnik aşısını üretmek istediklerini ve her üç firmanın da bu kapasiteye sahip olduklarını söyledi.

Cihapur, Sputnik aşısının üretimi için alt yapının hazır olduğunu ve Rus firmanın temel malzemeyi sağlaması sonrası 45 gün ile iki ay zarfında ilk ürünlerin piyasaya sürüleceğini söyledi.

Aşının teknolojisinin Rusya’ya ait olduğunu ifade eden Cihanpur, Rus firmasının İran firmalarının üretim imkanlarını onayladığını söyledi.

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