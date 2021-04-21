Nükleer Anlaşma'nın birebir aynı belgesini istiyoruz, bir kelime fazla veya eksiğini değil

Kabine toplantısında konuşan Ruhani, 'Nükleer Anlaşma'nın birebir aynı belgesinin uygulanmasını istiyoruz, bir kelime fazla veya eksiğini değil. Aşırı takeplerimiz yoktur. Talebimiz tabii vardır ve daha sonra dile getireceğiz. Bu 4 yılda bize yüz milyarlarca dolar zarar verildi. Şimdi bu Nükleer Anlaşma eksiksiz ve artısız icra edilmelidir. Biz Nükleer Anlaşma Plus istemiyoruz, Nükleer Anlaşma'nın kendisini istiyoruz' diye konuştu.

Bu konudaki üç aşamayı anlatan Ruhani, 'Bu çalışmanın üç adımı var, ilk aşama ABD'nin sorumluluğu olan yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili. Tüm yaptırımları kaldırmalılar' diye belirtti.

Ruhani konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Yaptırımları kaldıracağız demeleri yeterli değil. Hangi yaptırımların kaldırılacağını kağıt üzerinde belirtmeleri gerekiyor. Yaptırımların nasıl kaldırılacağını tam olarak anlatmaları lazım.

Yaptırımlar kaldırıldığında, İran bunu doğrulayacak ve bu süreç çok karmaşık ve uzun olmayacak.

Yani ilk olarak Amerikalılar yaptırımları kaldırmak için adım atmaları gerekiyor. İkinci adım doğrulamadır ve biz kısa sürede doğrulamayı yapabiliriz. Üçüncü adım ise Nükleer Anlaşma'ya tamamen dönüştür ve biz bunu birebir ve tam olarak uygulaycağız'.

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