İran, Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesi'nin ilkelerine bağlıdır

Kimyasal Silahlar Konvansiyonu 25. Yıllık Konferansı sırasında Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Genel Müdür Fernando Ariyas ile görüşen Baharvend, 'Kuşkusuz, kimyasal silah stokları tamamen yok olmadan kimyasal silahlardan arınmış bir dünya mümkün değildir' dedi.

Resmi olarak bu silahlara sahip tek ülke olan ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmesini ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün tam denetimi altında kimyasal silahlarının bir an önce imha edilmesini umduğunu ifade eden Baharvend, İran'ın çağdaş tarihin en büyük kimyasal silah kurbanı olduğuna işaret ederek, 'Saddam rejiminin İran askerlerine karşı kimyasal silahlar kullanmasının otuz yıldan fazla süren acı deneyimine rağmen, İranlı ve hatta Iraklı sivillerin bu silahlardan acı çektiğini görmekteyiz' diye belirtti.

Baharvend, Ariyas'ı İran'ın kimyasal mağdurlarının gerekli tüm ilaç ve teçhizatına tam erişim için çalışmalarını sürdürmeye ve bu konudaki baskıcı yaptırımları etkisiz hale getirmeye çağırdı.

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