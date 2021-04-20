Irakçi: KOEP ile ilgili her şey dikkatlice ilerlemekte

KOEP Ortak Komisyonu sonrası açıklamada bulunan Irakçi, müzakerelerin 6 gü sürdüğünü ve müzakerelerin sıkı olduğunu belirterek, ‘’ Çabamız ABD’nin tüm ambargoların kaldırması için yapacaklarının uygulanması yönündedir. ‘’ dedi.

Ambargoların giderilmesinin doğrulanması sorası İran’ın adımlarının atılacağını ifade eden Irakçi, çeşitli metinler üzerinde çalışıldığını çabalarının ABD görevlerinin dikkatlice belirleyen ve İran’ın yapması gerekenlerin belirtilen bir metin olduğunu söyledi.

Çtin bir yıla olduklarını ifade eden Irakçi, ‘’ Sorunlar fazladır, ciddi hukuki ve teknik işlere gerek duyulmaktadır, müzakerelerin sonuçları sürekli Tahran’a bildirilmektedir. ‘’ dedi.

Kararların Tahran’da alındığını ifade eden Irakçi, Tahran’dan alınan direktifler ile müzakerelerin devam edeceğini belirtti.

Müzakereleri haftaya devam etmek istediklerini ifade eden Irakçi, Tahran’da alınan kararla müzakerelerin devam edip etmeyeceğinin veya ne şekilde devam edilmesi gerektiği hususlarının belli olacağını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012