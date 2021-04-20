Siyonistler KOEP’in ihyasından korkuyorlar

Viyana’da KOEP ile ilgili müzakereler devam ederken Siyonist rejim güvenlik kabinesi toplandı.

ABD’nin KOEP’e dönme ihtimali Siyonist rejimi korkutmakta ve bu rejim son zamanlarda nükleer terörizm dahil tüm çabasını bu süreci baltalamak için harcamaktadır.

Siyonist rejim sürekli İran’ın nükleer silah peşinde olduğunu söylemekte fakat İran defalarca nükleer silah peşinde olmadığını ve bunu ispatlamak için KOEP müzakerelerine katıldığını ve denetimleri kabul ettiğini bildirmektedir.

Siyonist rejim güvenlik kabinesinde katılımcı Siyonist yetkilileri ABD’nin KOEP’e dönme ihtimalinden dolayı kaygılarını bildirerek, Viyana müzakerelerinin İran ve ABD anlaşması ile sonuçlanacağını bildirdiler.

Siyonist rejimi medyası da verdikleri haberlerde ABD’nin İsrail kaygılarını dinlediğini fakat isteklerini yerine getirmede şüpheler bulunduğunu bildirdi.

Geçen yıllarda Siyonist rejim çeşitli komplolarla batılı güçlerin İran’a karşı görüşlerini değiştirip onları negatif yöne çevirmeye çalıştıklarını bildirdi. Siyonist rejim Trump zamanında bunu başararak Trump’ı kendi saflarına katarak İran ekonomisi aleyhine baskı uyguladılar.

Trump’ın seçimi kazanması durumunda siyonist rejim baskılarına devam ederdi fakat Biden seçimi kazandıktan sonra bu rejim farklı bir politika ile karşılaştı ve hatta Biden yönetimi Siyonist rejimden fazla konuşmamasını istedi.

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2012