Fransa, İngiltere, Romanya ve ABD İran filmlerini ağırlıyor

İranlı yönetmen Hüseyin Torjuş, Ambar isimli Kısa Filmi ile Romanya’nın Rüya Filmleri Festivalinden en iyi film ödülünü kazandı.

Bir çok yabancı festivale katılan film, Brezilya GIMAFA festivalinde en iyi film adayı olurken Tokyo 2020 Toaylight Festivalinden en iyi senaryo ve ikinci erkek oyuncu birinci ödüllerini kazandı.

Lale Berzger’in yönettiği Domino isimli eserde Almanya Bermen Festivalinden Seyirci Açısından En İyi Film Ödülünü kazandı. Bu film Fransa Rembo Festivalinden de birincilik ödülü kazandı.

ABD’nin Hot Docks Festivalinde de Reza Ferehmend’in yönettiği uzun belgesel Ay’ın Komşuluğunda isimli film yarışma bölümünde diğer filmlerle rekabet edecektir.

Bu Festival 29 Nisan- ) mayıs tarihleri arasında düzenlenecektir.

İran animasyonu Göklerin Güneşi 16-27 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Kürt Filmleri Festivalinde rekabet edecektir.

Bu animasyon daha önce ABD, Yunanistan ve Bengladeş’te de festivallere katılmıştı.

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2012