Avustralya İran Film Festivali, TT filmiyle başladı

10. Avustralya İran Film Festivali, 20 Mayıs - 16 Haziran tarihleri ​​arasında Sidney, Melbourne, Brisbane ve Perth şehirlerinde fiziksel olarak gerçekleştirilecek ve ardından Avustralya genelinde 10 gün boyunca çevrim içi olarak düzenlenecektir.

Bu yılki festival, insani temalı kadın odaklı Ayda Penahende'nin yönettiği dördüncü filmi TT ile açılış yapacaktır. Bu film, dünyanın sonuyla ilgili bir hipotez üzerinde çalışan, hamile ve amacı insanlığa hizmet etmek olan sıradışı bir kadın - Elnaz Şakerdoust- ile tanışan bir fizikçinin -Parsa Piruzfar- hikayesidir.