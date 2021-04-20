20 Nis 2021 15:15
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News Code: 84303076
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Avustralya İran Film Festivali, TT filmiyle başladı

Avustralya İran Film Festivali, TT filmiyle başladı

Tahran,İRNA - 10. Avustralya İran Film Festivali 20 Mayıs'ta Ayda Penahende'nin yönettiği "TT" filminin gösterimi ile başladı ve fiziksel ve online olarak devam edecek.

10. Avustralya İran Film Festivali, 20 Mayıs - 16 Haziran tarihleri ​​arasında Sidney, Melbourne, Brisbane ve Perth şehirlerinde fiziksel olarak gerçekleştirilecek ve ardından Avustralya genelinde 10 gün boyunca çevrim içi olarak düzenlenecektir.

Bu yılki festival, insani temalı kadın odaklı Ayda Penahende'nin yönettiği dördüncü filmi TT ile açılış yapacaktır. Bu film, dünyanın sonuyla ilgili bir hipotez üzerinde çalışan, hamile ve amacı insanlığa hizmet etmek olan sıradışı bir kadın - Elnaz Şakerdoust- ile tanışan bir fizikçinin -Parsa Piruzfar- hikayesidir.

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