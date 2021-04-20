İran, köylere elektrik sağlamada dünyanın gelişmiş ülkeleriyle aynı seviyede

Ülkedeki 62 köye elektrik hizmeti sunma açılış töreninde konuşan Çehel Emirani, 'Şu anda ülkede 250 bin kilometre dağıtım ağı ile 57 bin 755 köye elektrik verilmektedir' diye belirtti.

Ülkenin elektrik dağıtım ağının %31'inin köylerde yaşayan 21 milyon insanı kapsayacak şekilde tahsis edildiğini ifade eden yetkili, Enerji Bakanlığı'nın 2021 yılındaki planlarına değinerek,'Bu yıl ülkedeki 250 köye elektrik temini planlanıyor' diye konuştu.

Enerji Bakanlığı bu yıl ülkede 66 bin milyar Tümen (2.2 milyar euro) değerinde 290 projeyi faaliyete geçirecek.

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