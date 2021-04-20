20 Nis 2021 12:31
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News Code: 84302766
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Hükümet Sözcüsü: İran, Nükleer Anlaşma çerçevesi dışında taviz vermeyecek

Hükümet Sözcüsü: İran, Nükleer Anlaşma çerçevesi dışında taviz vermeyecek

Tahran, İRNA- Hükümet Sözcüsü Ali Rabii, Nükleer Anlaşma çerçevesi dışında taviz vermeyeceklerini belirterek, 'Teknik olarak Nükleer Anlaşma'yı ihlal eden yaptırımların kaldırılması ve bu anlaşmanın kısa sürede tamamen yeniden canlandırılması mümkün' dedi.

Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında açıklamalrda bulunan Rabii, 'Anlaşmadaki apaçık hakkımızı gerçekleştirmek için acele etmiyoruz ve Nükleer Anlaşma kapsamı dışında herhangi bir taviz vermeye istekli değiliz' ifadesini kullandı.

Bazı iddiaların aksine, ABD hükümetinin ihlal ettiği Nükleer Anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerine kısa sürede dönebileceğini kaydeden Rabii, 'Biz de kısa sürede hızlı bir şekilde bunu doğrulayabilir ve doğrulama yetkisine sahibiz ve hızlı bir şekilde yükümlülüklerimize geri dönebiliriz' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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