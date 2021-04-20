Hükümet Sözcüsü: İran, Nükleer Anlaşma çerçevesi dışında taviz vermeyecek

Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında açıklamalrda bulunan Rabii, 'Anlaşmadaki apaçık hakkımızı gerçekleştirmek için acele etmiyoruz ve Nükleer Anlaşma kapsamı dışında herhangi bir taviz vermeye istekli değiliz' ifadesini kullandı.

Bazı iddiaların aksine, ABD hükümetinin ihlal ettiği Nükleer Anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerine kısa sürede dönebileceğini kaydeden Rabii, 'Biz de kısa sürede hızlı bir şekilde bunu doğrulayabilir ve doğrulama yetkisine sahibiz ve hızlı bir şekilde yükümlülüklerimize geri dönebiliriz' diye ekledi.

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