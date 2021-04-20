Irakçı: Geçici anlaşmamız yok

Sadece İran halkına yönelik acımasız yaptırımların kaldırılmasına ilişkin nihai adımlar hakkında görüştüklerini dile getiren Irakçı, adım adım veya geçici anlaşma gibi söylentilerin asılsız olduğunu ifade etti.

Irakçı, 'Devrim Lideri'nin de vurguladığı İran İslam Cumhuriyeti müzakerelerin hiçbir şekilde aşınmasına izin vermemekle birlikte bir sonuca varmak için acele de etmeyecek ve diyalogların titizlikle ve ülkenin çıkarları ve pozisyonları doğrultusunda yürütülmesi gerektiğine inanmaktadır' diye konuştu.

Görüşmelerin süreci ve sonuçlarıyla ilgili her türlü kararın Tahran'da verileceğini kaydeden Irakçı, müzakere ekibinin üst düzey yetkililere düzenli olarak rapor verdiğini sözlerine ekledi.

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