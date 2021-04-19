İran-Türkiye uçuşlarında %95 azalma

İran ile Türkiye arasındaki uçuşların yüksek kapasitesine rağmen Nevruz seferlerinin sona ermesinden bu yana bu kapasitenin sadece %5'inin kullanıldığına dikkati çeken Zibahş, 'Bu düşüşün nedenlerinden biri seyahat turlarının askıya alınması olabilir. Korona ile Mücadele Kurulu resmi açıklama yapmadığı sürece iki ülke arasındaki uçuşları durdurma planı bulunmuyor' dedi.

Uçuşların azaltılmasının iki ülke yetkililerinin kararı ile alındığına değinen Zibahş, uçak seferlerinin devam ettiğini ve son 24 saatte İran'dan Türkiye'ye 5 sefer, bu ülkeden İran'a ise 7 seferin yapıldığını dile getirdi.

Türkiye'ye sefer yapabilmek için 96 saat geçerliliği olan negatif PCR testi ve yüksek riskli ülkelerde 8 yaşın üzerindeki yolcular için ülkeye giriş yaptıktan sonra yeniden test edilmesi ve diğer ülkelerdeki trafikte negatif sağlama şartı ile yeniden test edilmesi gerektiğini hatırlatan Zibahş, '96 saat geçerliliği olan PCR testi menşe ülkede yapılmalı ve ülkeye girdikten sonra sendromik bakım yapmak ve gerekirse yeniden test etmek şarttır' diye ekledi.

PCR testi yalnızca menşe ülkelerde İran Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan laboratuvarlarda geçerli olup, İran ile Türkiye arasındaki uçuşlar %5'e düşürülmüştür.

İki hafta önce, Türkiye'de korona hastalığı görülme sıklığının artmasının ardından, Türkiye'ye seyahat turları İran tarafından iptal edilmişti.

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