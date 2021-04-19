Dışişleri Bakanı Zarif, Endonezya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Endonezyalı yetkililerle görüşmek üzere bu ülkeye giden Zarif, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

İran'ın iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerini daha da geliştirmeye hazır olduğunu belirten Zarif, düzen sağlamak ve BMGK 2231 sayılı kararı uygulamak için Endonezya'nın gösterdiği tutumundan dolayı bu ülkeye teşekkür etti.

Endonezyalı mevkidaşı ile yaptığı görüşmelere değinen Zarif, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artmasından ve iki tarafın Ortak Ekonomik Komisyonu ve diğer stratejilerin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmeye yönelik kapasitesini kullanma konusunda anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Endonezya Cumhurbaşkanı Retno Marsudi da bu görüşmede yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayarak, iki cumhurbaşkanı arasındaki ilişkilerin korona koşullarına rağmen devam etmesinin uygun bir gelişme olduğunu ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemli kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

Dün Endonezya'ya giden Zarif, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Mersudi ile de görüştü.

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