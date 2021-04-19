İran Porsuk'u 23. Maryland Film Festivali'nde yarışacak

1999'dan beri devam eden Maryland Film Festivali, her baharda ABD'nin Baltimore kentinde düzenlenen en prestijli Kuzey Amerika film festivallerinden biridir.

23. Maryland Film Festivali'nin ana bölümünde 23. uluslararası gmsteriminde All Light, Everywhere ve Cryptozo (Berlin ve Sundance Film Festivallerinde seçildi), Lily Topels ve Soy Cuban (SXSW 2021 tarafından seçildi), Fasulye (Berlin 2021 tarafından seçildi ve Toronto 2020 tarafından seçildi), Sıradan Adam (Toronto 2020 tarafından seçildi) ve Barış Ağaçları (Santa Barbara 2021 tarafından seçildi) gibi filmlerle yarışacak.

Kazım Mollayi'nin yönettiği, Sina Saidiyan'ın yapımcılığını üstlendiği Porsuk filmi, daha önce de İtalya 74. Salerno Film Festivali'nde seyirci le buluşmuştu.

Porsuk, yeniden evlenmeden önce kişisel hayatında zor bir sınavla karşı karşıya gelen bir kadının hikayesini anlatıyor. Filmde Vişka Asayiş rol aldı.

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