Viyana'da ilerleme kaydettik

Düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Hatipzade, geçen hafta dış politikadaki gelişmeleri anlatarak, 'Dışişleri Bakanı Zarif geçen hafta Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı ile bir araya geldi. Lavrov Salı günü Tahran'daydı ve burada Zarif ile bir araya gelerek bir kültür işbirliği anlaşması imzaladı. Lavrov, Cumhurbaşkanı ve Parlamento Başkanı ile de bir araya geldi' dedi.

Viyana'da devam eden görüşmelere atıfta bulunan Hatipzade, 'Perşembe, Viyana'daki Ortak Komisyonun yeni turu başladı ve bugüne kadar devam etmektedir' diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Zarif'in, Cuma günü Afgan mevkidaşı Etmer ile görüşmelerde bulunduğuna dikkati çeken Hatipzade, Sırbistan Dışişleri Bakanı'nın da Cumartesi günü İran'ı ziyaret ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan ile diyaloğu memnuniyetle karşılıdıklarını kaydeden Hatipzade, Irak'taki İran-Suudi görüşmeleri hakkında bir İngiliz medya kuruluşunda yayınlanan haberlere ilişkin, 'Medyada çıkan haberleri gördük. Bazen bu konuda çelişkili alıntılar yayınlanmıştır. İran, Suudi Arabistan ile görüşmeleri memnuniyetle karşılıyor ve bu konuyu iki ülke halkının ve bölgesel barış ve istikrarın yararına görüyor' değerlendirmesinde bulundu.

Hatipzade, Zarif'in Endonezya ziyaretini ikili bir ziyaret olarak nitelendirerek, 'Dün iki ülke arasındaki ilişkilerin 70. yıldönümüydü. Bu gezi ikili ilişkileri sürdürmek, onu desteklemek ve genişletmek ve engelleri kaldırmak için yapılmaktadır. Son iki yılda iki ülke arasındaki ilişkileri neredeyse ikiye katlandı. İslam ülkelerinde Ramazan ayı ziyaretleri önemli. Dışişleri Bakanı da Ramazan diplomasisini kullanıyor' diye ekledi.

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